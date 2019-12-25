Мошенники предлагают фиктивные зимние скидки на ЖКХ

В МТС указали на новую схему обмана россиян.

Мошенники на территории России под видом сотрудников социальной защиты предлагают гражданам фиктивные "зимние" скидки на жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" дал директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. Эксперт заметил, что в реальности злоумышленники нацелены на кражу денежных средств потерпевших после кражи персональных данных под видом "идентификации личности" или "привязки лицевого счета".

В начале криминального сценария аферисты проводят "информационный" звонок. Они представляются жертве обмана сотрудниками соцзащиты или районных управ. Далее они уведомляют человека о якобы введении специальных "зимних" скидок на оплату ЖКХ, после чего предлагают ему оформить льготы. В итоге у россиянина запрашиваются одноразовые пароли из SMS-сообщений, которые на самом деле являются кодами подтверждения банковских операций. Специалисты из МТС указали, что во время общения мошенники говорят в официальном ключе, а также делают отсылки к несуществующим в стране нормативных актах о сезонных льготах для населения. Представители служб кибербезопасности призывают помнить о том, что сотрудники государственных учреждений и социальных служб России никогда не запрашивают у пользователя по телефону какие-либо коды, данные карт или пароли от личных кабинетов.

Все вопросы, связанные с предоставлением льгот и субсидий на ЖКХ, решаются исключительно через официальные заявления или при личном визите в соответствующие органы. Андрей Бийчук, эксперт

Фото: Piter.tv