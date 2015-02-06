В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества перед Днем матери

День матери отмечается в последнее воскресенье ноября.

Мошенники в преддверии Дня матери на территории России начали применять новую схему с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал член профильного комитета Государственной думы по информационной политике, технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. Депутат объяснил, что ИИ имитирует голос ребенка потенциальной жертвы. Сын или дочь просит родителей срочно перевести им денежные средства на подарок родительнице. С помощью такого звонка аферисты воздействуют на эмоции жертвы обмана. За последние месяцы число подобных кибератак регулярно увеличивается.

Традиционно активизируются мошенники, которые подстраиваются под информационный повод: появляются фейковые акции, "выгодные" предложения и поддельные сервисы доставки. Люди, которые ищут подарки в интернете или планируют отправить посылку матерям, становятся особенно уязвимы. Антон Немкин, депутат ГД РФ

Также одной из наиболее распространённых криминальных схем в этот период времени являются фальшивые интернет-магазины, предлагающие цветы, косметику, бытовую технику и другие подарки матерям по подозрительно низким ценам. На сайтах пользователей убеждают оплачивать заказ заранее. Им обещают быструю доставку к празднику. Однако после перевода денежных средств продавца найти будет невозможно. Несмотря на мошеннические действия, таких онлайн-ресурсов в интернете много, а их реклама продолжает распространяться по социальным сетям и мессенджерам.

Кроме этого мошенники рассылают пользователям фейковые уведомления от служб доставки. В этом сценарии граждане получают SMS или сообщения о посылке к Дню матери, которую якобы нужно подтвердить, оплатить или предоставить дополнительные данные. В реальности переход по фишинговой ссылке ведёт на поддельные сайты. Там злоумышленники собирают персональные сведения о жертве, реквизиты банковских карт. Ради убедительности мошенники копируют дизайн и логотипы крупных логистических компаний.

Фото: Piter.tv