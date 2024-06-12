В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за незаконные рехабы

Недавний скандал в подмосковном рехабе раскрыл системную проблему в России.

Партия "Новые люди" направила в федеральное правительство запрос с предложением системно регулировать рынок немедицинских реабилитационных услуг, а также ужесточить ответственность за деятельность нелегальных центров (рехабов). Текст соответствующего документа телеканалу "360.ru" направила пресс-служба парламентариев из нижней палаты. Инициатором проекта стал вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков. Он обратился к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой изучить вопрос введения в стране такой профессии, как "аддиктолог-консультант" и разработку соответствующего професчионального стандарта.

Депутаты указали, что недавний инцидент, произошедший в подмосковном реабилитационном центре, на территории которого подростков удерживали в изоляции и подвергали физическому и психологическому насилию под видом оказания им помощи, вскрыл системную проблему России. Речь идет об отсутствии контроля и квалификационных требований к специалистам, работающим на рынке немедицинской реабилитации населения.

По словам Владислава Даванкова, важно предусмотреть вплоть до уголовной ответственности в случаях, если услуги неквалифицированных лиц причинили вред здоровью человека. По словам законодателя, такие меры помогут государству отделить реальных специалистов от самозванцев, а также вывести данный сектор из тени, где не сложно скрывать нарушения медицинских норм и прав ребенка. Также следует создать в стране цивилизованный механизм поддержки людей с различными зависимостями.

