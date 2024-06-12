В Госдуме хотят увеличить штрафы для подрядчиков за нарушения при капитальном ремонте

Депутаты рассказали о правках в статью 9.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Группа депутатов во главе с первым заместителем председателя профильного комитета Государственной думы по контролю, первым замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрием Гусевым внесет на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект об административных штрафах за нарушения при проведении капитального ремонта многоквартирных домов (МКД). Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политиков. Известно, что изменения могут затронуть статью 9.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Там предусмотрены штрафы за нарушение требований технических регламентов, проектной документации при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте. В пояснительной записке законодатели указали коллегам, что в России все еще отсутствует дифференциация ответственности в зависимости от вида и характера проводимых работ. Авторы проекта считают, что на текущий момент действующие штрафы недостаточно эффективно воздействуют на организации, специализирующиеся на капитальном ремонте МКД.

Парламентарии предлагают установить штраф за нарушение требований при капремонте МКД в размере от 150 до 300 тысяч рублей - для должностных лиц, для индивидуальных предпринимателей - штраф от 100 до 200 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 80 суток, для юрлиц - штраф от 300 до 800 тысяч рублей или приостановление деятельности на аналогичный период времени. Парламентарии из ни жней палаты уверены, что подрядчики должны нести ощутимую ответственность за качество работ. Существующие же сейчас по стране штрафы не соотносятся с масштабами нарушений и ущербом для граждан.

