В ГД предложили внедрить автоматическую выплату компенсации при овербукинге

Депутаты призвали компании не злоупотреблять сверхбронированием на рейсы.

Депутаты Государственной думы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо российскому министру по транспорту Андрею Никитину с инициативой по внедрению автоматической полной компенсации авиабилета пассажиру, если компания откажется его перевозить в виду сверхбронирования на рейс. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политиков. Парламентарии из нижней палаты указали, что действующее федеральное законодательство сейчас формально обязывает воздушного оператора компенсировать убытки человеку при овербукинге. Однако зачастую люди вынуждены проходить "сложный путь претензий и даже судебных разбирательств" для того, чтобы получить положенные им выплаты. Сами компании предлагают пассажирам ваучеры или пересадку на другой рейс, так как многие граждане не могут тратить время и другие ресурсы на получение денежных средств.

Предлагаем ввести законодательную норму об обязательной автоматической компенсации в случае отказа в перевозке по причине сверхбронирования. Размер такой выплаты должен составлять 100% от стоимости билета и выплачиваться пассажиру в кратчайшие сроки без необходимости спорить с представителями авиакомпании или обращаться в суд. предложение законодателей

Авторы проекта полагают, что такая мера поддержки создаст для авиакомпаний экономический стимул для того, чтобы они более ответственно планировали загрузку своих рейсов и не злоупотребляли сверхбронированием, а население при этом будет получать быстрое и гарантированное возвращение денежных средств.

Фото: Piter.tv