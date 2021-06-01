В Госдуме призвали запретить ипотечные МФО

Сергей Миронов рассказал о необходимости возвращения в страну сберкасс.

Микрокредитные ипотечные организации следует запретить на территории России, а вместо них внедрить систему строительных сберкасс. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Депутат Государственной думы пояснил, что с помощью строительных сберкасс граждане смогут решать свои жилищные проблемы за счет получения займов на покупку недвижимости. В рамках работы такой модели клиенты заключают договоры о сбережениях. Затем под низкие проценты вносятся денежные средства в "общий котел".

Чтобы после накопления нужной суммы на первый взнос они брали в стройсберкассе целевой жилищный займ по фиксированной низкой ставке. Ориентир — до 3% годовых. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты снова выступил против микрокредитных ипотечных организаций. Он пояснил, что деятельность МФО чревата рисками как для заемщиков, так и для регионов страны. В частности, субъекты могут столкнуться с проблемой неэффективного использования бюджетных средств при субсидировании ипотечных программ, ростом просроченной задолженности населения. Это приведет к появлению дополнительной финансовой нагрузки на местные бюджеты.

