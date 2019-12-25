В июле из Петербурга в Грозный запустят прямой рейс

Новый маршрут уже согласован.

В начале июля авиакомпания Nordwind Airlines запустит свой первый рейс из столицы Чечни в Петербург. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова директора аэропорта Грозного Альви Шахгириев.

По словам специалиста, новый маршрут уже согласован. Регулярные прямые рейсы из Петербурга в Грозный и наоборот запустят с 6 июля. Самолеты будут летать несколько раз в неделю. Полеты будут осуществляться на современных, комфортабельных Boeing 737.

Министр туризма Чечни Муслим Байтазиев считает, что новый рейс будет способствовать увеличению туристического потока в регион. На время пандемии для студентов из Петербурга были разработаны специальные туры. Байтазиев надеется, что уже в августе можно будет привлечь в регион молодежь.

В настоящее время в Грозном строится новый аэропорт. Общая стоимость проекта составляет более 15,5 млрд рублей. Аэропорт сможет обслуживать до 1,5 млн человек ежегодно.

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