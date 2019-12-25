В Пулково отменили более 20 рейсов по России

Причиной стала сложная эпидемиологическая обстановка в стране.

Во вторник, 16 июня, в петербургском аэропорту Пулково отменили более 20 рейсов по России. Причиной стала сложная эпидемиологическая обстановка в стране. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло воздушной гавани.

В частности, самолеты не полетят в Москву, Сочи, Тюмень и Екатеринбург. Также отменили рейсы в Краснодар, Симферополь, Новосибирск, Воронеж, Омск, Сургут и по ряду других направлений.

В связи с временной приостановкой международного сообщения люди не смогут вылететь из Петербурга в Ташкент, Барселону, Тиват и Анталью.

При этом по большей части направлений самолеты все-таки полетят во вторник, 16 июня, из Пулково.

Ранее мы писали, что в Петербург прибудет рейс с туристами из Индии и Вьетнама.

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