В Петербург прибудет рейс с туристами из Индии и Вьетнама

Это случится сегодня ночью.

В ночь на понедельник, 15 июня, в аэропорту "Пулково" в Петербурге приземлится авиарейс из Москвы, на котором прибудет 114 туристов из города и соседних регионов, вернувшихся в Россию из Индии и Вьетнама. Среди пассажиров – пятеро детей.

Пресс-служба Смольного сообщила, что все туристы получат в аэропорту предписания о необходимости соблюдения 14-дневной самоизоляции.

После получения документов и багажа туристов организованно доставят к месту жительства на автобусах в сопровождении экипажей ГИБДД. Тех, кто не имеет возможности организовать самоизоляцию по месту проживания, направят в пансионат-обсерватор в Курортном районе.

Отмечается, что за два минувших месяца из столицы России в Северную вернулись почти 600 человек, прилетевших в страну вывозными рейсами из-за рубежа.

Фото: Piter.tv