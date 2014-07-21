  1. Главная
При пожаре в Сургуте выжили три человека
Сегодня, 10:32
При пожаре в Сургуте выжили три человека

Двое человек смогли самостоятельно выбраться из огня.

При пожаре в Сургуте в Югре выжили три человека. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники городской администрации. По информации от властей, один человек с места происшествия был госпитализирован. Врачи уточнили, что пациент поступил в больницу с ожогами. Ранее СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили о семерых погибших при возгорании здания. В том числе, по их данным, жертвами трагедии стали четверо несовершеннолетних.

Дом уничтожен огнем полностью. Два человека выбрались из горящего дома самостоятельно. Еще один с ожогами доставлен в больницу. Сейчас он под наблюдением врачей.

сообщение администрации Сургута

Чиновники заметили, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Причина воспламенения устанавливается.

При пожаре в Сургуте погибли семь человек.

Фото: ГУ МЧС России

