Сегодня, 8:33
При пожаре в Сургуте погибли семь человек

В тушении пожара участвовали 42 специалиста и 13 единиц техники.

При пожаре в Сургуте погибли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 5 ноября. Поступило сообщение о пожаре в двуэтажном дачном доме в СОТ "Прибрежный-1". Огонь полностью охватил дом, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия. Площадь возгорания составила 72 квадратных метрах

В тушении пожара участвовали 42 специалиста и 13 единиц техники. В ходе его ликвидации и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела семи погибших, в том числе четырех детей. Также звеньями газодымозащитной службы был обнаружен и передан врачам мужчина. Открытое горение ликвидировали.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае загорелся экопарк-отель.

Видео: Telegram / МЧС Югры

