Россиянам с июня грозит наказание за разговор по мобильному телефону на АЗС

Разговор на автозаправочной станции (АЗС) по мобильному телефону вне салона транспортного средства с первого июня 2026 года может грозить автовладельцам отказом в обслуживании или внесением в черные списки. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро "Гребнева и партнеры" Ирина Гребнева. Она пояснила, что ГУ МЧС и топливные операторы с начала летнего сезона ужесточают противопожарные правила работы АЗС согласно обновленным требованиям. В частности, запрещается пользоваться телефоном у колонки вне салона автомобиля, так как такое поведение несет в себе угрозу возникновенияя случайной искры. Исключением будет только оплата по QR-коду на терминале.

На сегодняшний день нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения, однако надо учитывать, что автозаправочные станции - это частная территория, и они вправе отказать в обслуживании, то есть не включить колонку, аннулировать оплату или потребовать освободить территорию, внести в черный список. Ирина Гребнева, эксперт

Специалист пояснила общественности, что при таком сценарии на АЗС не исключен и вызов полиции. Это произойдет в том случае, сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. Сотрудники правоохранительных органов определят каким будет состав административного правонарушения.

С 1 мая на российских АЗС начали действовать новые правила оплаты.

