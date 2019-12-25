У москвича за долги арестовали реактивный самолёт

Бизнесмен задолжал более 6 миллионов рублей.

В Калужской области судебные приставы арестовали реактивный самолёт.

Калуга 24 со ссылкой на УФССП России по Калужской области сообщает, что базирующийся на аэродроме Орешково в Бабынинском районе самолёт УТСЛ-29 арестован судебными приставами по поручению московских коллег. Самолёт принадлежит московскому бизнесмену, который задолжал физическим и юридическим лицам 6,214 миллионов рублей.

У владельца еще есть возможность вернуть себе самолёт, если он в ближайшее время расплатиться по долгам. В противном случае воздушное судно уйдет на торги.

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Фото: УФССП России по Калужской области