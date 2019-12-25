Глава Белоруссии прокомментировал реформу административного законодательства.

Александр Лукашенко потребовал от правоохранителей "не цепляться к людям по мелочам". Об этом сообщили журналисты из БЕЛТА со ссылкой на слова главы республики. Глава государства заявил, что правовые нормы должны помогать, а не мешать людям жить. Политик напомнил, что Минск сейчас находится в процессе реформ административного законодательства. Лукашенко призвал полицию убрать из списка лишние бюрократические требования. Он считает, что запреты должны остаться только там, где они необходимы.

Не нужно цепляться к людям по мелочам. Зачем штрафовать пожилую женщину, которая у дороги продает, например, ведро яблок или картошки с собственного огорода? Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик предложил решение проблемы: организовать мини-рынки, а также организовать торговые прилавки в людных местах или около деревень.

Соперник Лукашенко в президентской гонке пропал.