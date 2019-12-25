Соперник Лукашенко в президентской гонке пропал

Есть версия, что политика с сыном увезли в департамент финансовых расследований.

Соперник Лукашенко в президентской гонке Виктор Бабарико пропал вместе со своим сыном. Об этом сообщили в его штабе, пишет агентство "Sputnik Белорусь".

Известно, что сегодня утром Бабарико вместе с ребёнком поехал сдавать очередную порцию подписей граждан за свою кандидатуру на пост президента. После этого они перестали выходить на связь.

Их телефоны недоступны. сообщение штаба Бабарико

Источники издания рассказали, что политика с сыном увезли в департамент финансовых расследований. Там никто не даёт комментариев, людей внутрь не пускают — двери закрыты.

До недавнего времени Бабарико руководил Белгазпромбанком. На этой неделе туда приходили с обысками белорусские силовики.

Ранее ЕС обеспокоился политическими преследованиями в Белоруссии.