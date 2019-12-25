ЕС обеспокоился политическими преследованиями в Белоруссии

Дирк Шубель призвал власть обеспечить конструктивное соперничество во время предвыборной гонки.

Евросоюз обеспокоился политическими преследованиями в Белоруссии. Об этом сообщили журналисты из Tut.by со ссылкой на посла ЕС в Минске Дирка Шубеля. Дипломат выразил волнение из-за ситуации, которая складывается в республике накануне выборов президента.

Надеюсь, что полиция расследует анонимные телефонные угрозы, поступившие в адрес потенциального кандидата Светланы Тихановской, и привлекут виновных к ответственности Дирк Шубель, посол ЕС в Белоруссии

Представитель ЕС призывал к соблюдению законности и проведения прозрачного расследования в отношении деятельности, которую вел кандидат на пост президента, а по совместительству оппонент действующего главы Белоруссии. Речь идет о Викторе Бабарико.

Шубель напомнил о необходимости соблюдения основных прав и свобод человека в Белоруссии. Для этого действующая власть должна организовать условия для конструктивного соперничества.

Напомним, что выбор главы государства пройдет 9 августа.

Лукашенко охарактеризовал ситуацию в Белоруссии словами "жить можно".