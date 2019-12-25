ЕС обеспокоился политическими преследованиями в Белоруссии

Евросоюз обеспокоился политическими преследованиями в Белоруссии. Об этом сообщили журналисты из Tut.by со ссылкой на посла ЕС в Минске Дирка Шубеля. Дипломат выразил волнение из-за ситуации, которая складывается в республике накануне выборов президента.
Надеюсь, что полиция расследует анонимные телефонные угрозы, поступившие в адрес потенциального кандидата Светланы Тихановской, и привлекут виновных к ответственности
Дирк Шубель, посол ЕС в Белоруссии
Представитель ЕС призывал к соблюдению законности и проведения прозрачного расследования в отношении деятельности, которую вел кандидат на пост президента, а по совместительству оппонент действующего главы Белоруссии. Речь идет о Викторе Бабарико.
Шубель напомнил о необходимости соблюдения основных прав и свобод человека в Белоруссии. Для этого действующая власть должна организовать условия для конструктивного соперничества.
Напомним, что выбор главы государства пройдет 9 августа.
Лукашенко охарактеризовал ситуацию в Белоруссии словами "жить можно".
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