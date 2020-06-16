В Белоруссии задержан член инициативной группы противников Лукашенко

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела. Задержаны 14 человек.

В Белоруссии задержан член инициативной группы противников президента Александра Лукашенко. Об этом заявил штаб кандидата на пост лидера Белоруссии Виктора Бабарико.

Среди задержанных есть топ-менеджеры Белгазпромбанка. На сайте сказано, что под стражей оказалась Светлана Купреева. Её задержали утром дома. Сейчас она будет находиться в СИЗО КГБ. Кандидат на пост президента Виктор Бабарико уточнил, что все эти обыски носят заказной политический характер. Комитет государственного контроля утверждает, что на базе банка действовала преступная группа, которая выводила деньги за границу.

Напомним, предвыборная кампания состоится в Белоруссии 9 августа.

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Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА