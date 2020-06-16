МВД наградит полицейских, пострадавших при стрельбе в Москве

Речь идёт о награждении инспекторов ДПС старшего лейтенанта Алексея Пояркова и капитана полиции Сергея Крылова.

Раненые при вооруженном конфликте на Ленинском проспекте в Москве полицейские получат государственные награды. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ирина Волк подчеркнула, что их отметят "за отличие в охране общественного порядка". Она подчеркнула, что Поярков и Крылов – ответственные и грамотные профессионалы. Представитель МВД подчеркнула, что перед лицом смертельной опасности они не испугались. Им удалось предотвратить тяжелые последствия и обеспечить безопасность жизням окружающих.

Напомним, что перестрелка произошла накануне вечером. По сотрудникам ГИБДД начал стрелять прохожий. Полицейские открыли ответный огонь. В результате они получили тяжелые ранения. Злоумышленник тоже был ранен.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что СК возбудил новое уголовное дело в отношении сотрудников "Норникеля".

Видео: Youtube/МВД МЕДИА