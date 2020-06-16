Следственный комитет (СК) возбудил новое уголовное дело в отношении сотрудников "Норникеля". Об этом сказано в сообщении красноярского управления ведомства.
Стражи порядка считают, что сотрудники "Норникеля" нарушили правила охраны окружающей среды. В деле уточняется, что ответственные за соблюдение этих правил нарушили их при проектировании и строительстве объекта. В итоге неочищенные сточные воды попали в водозаборные площади реки Томулах и почву в районе рудника Октябрьский.
Накануне Росприроднадзор оценил нанесенный ущерб. Выяснилось, что на ликвидацию экологической катастрофы потребуется 154 млн рублей.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что адвокат Ефремова рассказал о самочувствии актёра.
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