Правоохранители решили возбудить дело по факту сброса сточных вод в 2017-2019 годах рядом с Норильском.

Следственный комитет (СК) возбудил новое уголовное дело в отношении сотрудников "Норникеля". Об этом сказано в сообщении красноярского управления ведомства.

Стражи порядка считают, что сотрудники "Норникеля" нарушили правила охраны окружающей среды. В деле уточняется, что ответственные за соблюдение этих правил нарушили их при проектировании и строительстве объекта. В итоге неочищенные сточные воды попали в водозаборные площади реки Томулах и почву в районе рудника Октябрьский.

Накануне Росприроднадзор оценил нанесенный ущерб. Выяснилось, что на ликвидацию экологической катастрофы потребуется 154 млн рублей.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что адвокат Ефремова рассказал о самочувствии актёра.