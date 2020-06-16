Адвокат Ефремова рассказал о самочувствии актёра

Пашаев заявил, что актеру плохо "и душевно, и физически".

Адвокат Эльман Пашаев рассказал о самочувствии заслуженного артиста Михаила Ефремова. Об этом передает "Пятый канал".

Поверенный оценил состояние артиста, как "очень тяжелое". Он отметил, что Ефремова "абсолютно никто" не навещает. Также правозащитник прокомментировал слухи о том, что в момент смертельного ДТП в машине актера кто-то был.

Говорили, что я завтра буду президентом России, согласитесь. Не верьте, 99% ложь, кроме ДТП. Никого не было, это точно. - Эльман Пашаев, адвокат заслуженного артиста Михаила Ефремова

Напомним, актер попал в аварию на Смоленской площади в Москве. В момент смертельного ДТП он был за рулем Jeep Grand Cherokee. Ефремов вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставки еды, за рулем которого находился 57-летний курьер Сергей Захаров. В результате полученных травм мужчина скончался в реанимации в НИИ имени Склифосовского.

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