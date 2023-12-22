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Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на Литейном мосту
Сегодня, 10:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на Литейном мосту

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Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, по результатам медицинского освидетельствования у него было обнаружено 0,866 мг/л алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на Литейном мосту, сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 16 апреля в 02:43 на Литейном мосту 26-летний водитель, управляя автомобилем каршеринга EXEED, не справился с управлением и совершил наезд на 68-летнего охранника. Мужчина скончался на месте происшествия.

Полицейским следствием  возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть).

Установлено, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, по результатам медицинского освидетельствования у него было обнаружено 0,866 мг/л алкоголя. Водитель каршеринга задержан.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.

Теги: литейным мост, смертельное дтп
Категории: Лента новостей,

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