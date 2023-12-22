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На Литейном мосту произошло смертельное ДТП с каршерингом
Сегодня, 8:13
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На Литейном мосту произошло смертельное ДТП с каршерингом

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ДТП случилось около 3:00. Также отмечается, что водитель был с признаками опьянения.

В ночь на вторник, 16 апреля, на Литейном мосту произошла смертельная авария. Как пишут очевидцы в соцсетях, каршеринговый автомобиль сбил сотрудника "Мостотреста", от полученных травм мужчина скончался.

ДТП случилось около 3:00. Также отмечается, что водитель был с признаками опьянения. Предполагается, что он принял погибшего за манекен.

Все обстоятельства происшедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что женщину переехали два авто на Седова.

Фото:  Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: санкт-петербург, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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