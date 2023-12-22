Женщину переехали два авто на Седова

Состояние пострадавшей оценивается как критическое, она доставлена в больницу.

Серьёзное ДТП произошло в Невском районе Петербурга в воскресенье около 20:40. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Два автомобиля сбили женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. После столкновения с первым автомобилем марки Nissan, пешехода отбросило на полосу встречного движения, где она была сбита вторым автомобилем - Toyota, управляемым 20-летним водителем.

В настоящее время устанавливается личность пострадавшей, на вид ей около 40 лет. Состояние женщины оценивается как критическое, она доставлена в больницу.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Ольга Панасюк (Юдина))