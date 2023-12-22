На Литейном проспекте прорвало трубу с кипятком

Работы намерены проводить до 05:30 понедельника, 15 апреля.

Днем 14 апреля у дома 39 по Литейному проспекту в Центральном районе Петербурга произошел прорыв трубопровода с кипятком. В этом здании располагается департамент службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу. Об этом сообщили горожане в социальных сетях.

Отмечается, что из-за серьезной коммунальной аварии провалился асфальт, поврежденный участок огородили. В связи с происшествием движение в сторону Невского проспекта ограничено.

В пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" изданию "Фонтанка" заявили, что "сотрудники предприятия оперативно прибыли на место и организовали все необходимые меры безопасности". К 16:30 дефектный участок трубопровода вывели из теплоснабжающей цепи, завершена откачка теплоносителя с проезжей части для организации земляных работ.

Теплоснабжение ближайших зданий отключено. Работы намерены проводить до 05:30 понедельника, 15 апреля.

Ранее мы рассказывали о том, что в домах на севере Петербурга отключали электричество.

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