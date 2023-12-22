В домах на севере Петербурга отключали электричество

По словам жителей севера города, без света оставались дома от улицы Бутлерова до Тихорецкого проспекта и от проспекта Непокоренных до проспекта Науки.

В домах в Калининском и Выборгском районах Петербурга вечером 12 апреля отключали электричество. По словам жителей севера города, без света оставались дома от улицы Бутлерова до Тихорецкого проспекта и от проспекта Непокоренных до проспекта Науки. Кроме того, очевидцы сообщили, что не работали светофоры.

Помимо этого, по данным Piter.TV, электричество отключали на Светлановском проспекте в 21:25. Перебои в домах длились около минуты.

В пресс-службе комитета по энергетике Петербурга отметили, что специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение потребителей в двух районах города после технологического нарушения.

Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала о нарушении электроснабжения. Оборудование включено в работу. С 21:58 все потребители получают электроэнергию в полном объеме. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

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