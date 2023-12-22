В Петербурге теплоэнергетики подали в суд на актера Сергея Селина из-за задолженности

Известно, что его ИП задолжало за электричество 50 тыс. рублей.

С актером Сергеем Селиным судятся петербургские теплоэнергетики. Известно, что его ИП задолжало за электричество 50 тыс. рублей, пишет tg-канал SHOT 7 апреля.

Отмечается, что через свое ИП Сергей Селин сдает недвижимость в аренду в городе на Неве. На одном из объектов накопился долг по коммунальным платежам. По данным источника, ГУП "ТЭК СПб" подало иск в суд для того, чтобы взыскать задолженность.

Сергей Селин известен по своей роли Дукалиса в "Улицах разбитых фонарей". Он рассказывал публично о том, что средства, заработанные на сериалах, вложил в арендный бизнес в Петербурге.

Ранее на Piter.TV: недвижимость экс-владелицы "Северной Венеции" выставят на торги.

Фото: ВКонтакте / Сергей Селин