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В Петербурге теплоэнергетики подали в суд на актера Сергея Селина из-за задолженности
Сегодня, 15:33
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В Петербурге теплоэнергетики подали в суд на актера Сергея Селина из-за задолженности

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Известно, что его ИП задолжало за электричество 50 тыс. рублей.

С актером Сергеем Селиным судятся петербургские теплоэнергетики. Известно, что его ИП задолжало за электричество 50 тыс. рублей, пишет tg-канал SHOT 7 апреля.

Отмечается, что через свое ИП Сергей Селин сдает недвижимость в аренду в городе на Неве. На одном из объектов накопился долг по коммунальным платежам. По данным источника, ГУП "ТЭК СПб" подало иск в суд для того, чтобы взыскать задолженность. 

Сергей Селин известен по своей роли Дукалиса в "Улицах разбитых фонарей". Он рассказывал публично о том, что средства, заработанные на сериалах, вложил в арендный бизнес в Петербурге.

Ранее на Piter.TV: недвижимость экс-владелицы "Северной Венеции" выставят на торги.

Фото: ВКонтакте / Сергей Селин

Теги: гуп тэк спб, плата за электричество, сергей селин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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