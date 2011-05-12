В двух районах Петербурга отключат горячую воду

В этом году отопительный сезон в Северной столице продлился 222 дня.

С 15 мая в Петербурге начинается летний этап профилактических работ на теплосетях, в рамках которого в жилых домах будут временно отключать горячую воду. Как сообщили в пресс-службах АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", кампания продлится до конца августа и направлена на выявление и замену изношенных участков трубопроводов перед новым отопительным сезоном.



Первыми гидравлические испытания пройдут распределительные сети Московского района в районе Пулковской обсерватории. Всего специалисты проверят около 4,8 тыс. км труб, обеспечивающих теплом более 10 тыс. многоквартирных домов.



В этот же период "ТЭК СПб" проведёт профилактический ремонт 256 котельных и 235 центральных тепловых пунктов. Ограничения подачи горячей воды — от одного до четырёх дней — затронут свыше 5 тыс. зданий, из них около 3,5 тыс. — жилые дома.



Максимальный срок отключения ГВС в ходе летней кампании может достигать 14 дней. При испытаниях давление в сетях увеличивают на 25% от нормы, а температуру воды снижают до 40 градусов. Графики отключений доступны на сайте "ТЭК СПб".

