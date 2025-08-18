Теплоэнергетики Петербурга переходят на особый режим работы в майские праздники

В этот период за стабильное теплоснабжение города будут отвечать 286 аварийно-ремонтных бригад, в состав которых входят более 1400 специалистов.

В преддверии майских праздников АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" вводят режим повышенной готовности для всех производственных подразделений. Как сообщили в пресс-службе компаний, особый режим будет действовать в два этапа: с 16:00 30 апреля до 09:00 4 мая и с 16:00 8 мая до 09:00 12 мая 2026 года.

В этот период за стабильное теплоснабжение города будут отвечать 286 аварийно-ремонтных бригад, в состав которых входят более 1400 специалистов. Для обеспечения бесперебойной работы организовано круглосуточное дежурство руководящего состава, проведена проверка систем связи диспетчерских служб и усилен контроль качества сетевой воды.

В целях минимизации рисков на время праздников вводится запрет на проведение плановых работ и переключений, которые могут повлиять на подачу тепла потребителям.

Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации теплоэнергетики будут располагать 120 единицами аварийной техники в сутки, а также резервными источниками энергоснабжения. При необходимости могут быть задействованы 85 передвижных дизель-генераторов и 26 блочно-модульных котельных.

Кроме того, компании заключили соглашение о взаимопомощи при ликвидации возможных технологических нарушений, что позволит максимально быстро реагировать на любые инциденты и свести к минимуму неудобства для жителей города.

