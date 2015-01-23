Корпус НМИЦ имени Алмазова в Выборгском районе Петербурга получит стабильное теплоснабжение

В Выборгском районе Петербурга продолжается масштабная реконструкция тепловых сетей. В настоящее время ведутся работы на участке протяженностью 3489 метров, который охватывает три квартала, ограниченных Институтским проспектом, проспектом Пархоменко, 2‑м Муринским проспектом и Новороссийской улицей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

По этим сетям тепло и горячая вода поступают в 31 жилой дом, школу, детский сад и один из корпусов НМИЦ имени Алмазова. На данный момент уже смонтировано 1527 метров трубопроводов, что составляет более половины от запланированного объема.

Значительный этап работ близок к завершению: произведена замена теплопроводов на территории корпуса НМИЦ имени Алмазова и ГБОУ №117. Благоустройство территории планируется восстановить в агротехнический период текущего года. Полностью завершить реконструкцию в указанных кварталах намечено к середине ноября.

Кроме того, в Выборгском районе продолжается проектирование реконструкции почти 60 тысяч метров тепловых сетей по 30 адресам, а также прокладка более 22 тысяч метров трубопроводов на девяти объектах.

Ранее мы сообщили о том, что испытания теплосетей пройдут в трех районах Петербурга 25 марта.

Фото: АО "ТЭК СПб"