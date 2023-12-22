Недвижимость экс-владелицы "Северной Венеции" выставят на торги

Долги предприятия составили около 500 млн рублей, а задолженность Ольги Котович составила 420 млн.

Дом в Сестрорецке и квартира на Московском проспекте в Петербурге, принадлежавшие предпринимательнице Ольге Котович, будут выставлены на аукцион в рамках процедуры её банкротства, сообщил "Деловой Петербург".

Ранее на недвижимость Котович были наложены обеспечительные меры, так как она перед началом банкротства переоформила ее на своих близких. Однако суд удовлетворил иск финуправляющего о снятии этих мер. Компания "Северная Венеция" и ее экс-владелица Ольга Котович признаны банкротами в 2022 году. Долги предприятия составили около 500 млн рублей, а задолженность Котович составила 420 млн.

Недвижимость Котович была переоформлена на родственников незадолго до банкротства, но конкурсный управляющий смог арестовать это имущество в рамках процесса банкротства "Северной Венеции".

Фото: spb.domclick.ru