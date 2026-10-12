В Выборгском районе Ленобласти повысили надежность электроснабжения

Благодаря этому повышена надежность электроснабжения жителей деревень Торфяновка, Великое, Балтиец и Вещево, где проживает около 2,2 тысячи человек.

Специалисты филиала "Россети Ленэнерго" – "Выборгские электрические сети" – завершили модернизацию воздушной линии электропередачи 10 кВ. Этот объект обеспечивает электроэнергией четыре населенных пункта Выборгского района. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В ходе работ были установлены три интеллектуальных цифровых управляемых разъединителя (РИЦ) российского производства. Благодаря этому повышена надежность электроснабжения жителей деревень Торфяновка, Великое, Балтиец и Вещево, где проживает около 2,2 тысячи человек.

Как отметила исполняющая обязанности директора филиала Мария Лейцингер, применение РИЦ позволяет дистанционно управлять участками сети, передавать данные диспетчеру, отключать только аварийные зоны, не затрагивая остальных потребителей, и мгновенно определять однофазные замыкания на землю. Это помогает специалистам быстро находить и устранять дефекты, а свет возвращается к потребителям в кратчайшие сроки.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выявили 9 км незаконных линий связи на опорах ЛЭП.

Фото: ВКонтакте / Россети Ленэнерго