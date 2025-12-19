Ремонта тепломагистрали "Апраксинская" в центре Петербурга завершили раньше срока

В процессе ремонта подача горячего водоснабжения потребителям не прекращалась, а сейчас обогрев помещений осуществляется в штатном режиме.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" закончили восстановительные работы на тепломагистрали "Апраксинская" в центральном районе города. Об этом информировало руководство предприятия.

Работы по устранению неисправностей, обнаруженных на трубе диаметром 400 миллиметров, расположенной по адресу набережная реки Фонтанки, дом 71, были выполнены досрочно — к 01:10 часов 20 января, опережая установленный график на два часа. В процессе ремонта подача горячего водоснабжения потребителям не прекращалась, а сейчас обогрев помещений осуществляется в штатном режиме.

Руководство компании особо подчеркивает, что сроки проведения ремонтных мероприятий были заранее согласованы с метеорологическими условиями, предусматривающими кратковременное повышение температуры, что позволило избежать возможных неудобств для жителей в холодный период.

Организации, управляющие жилыми зданиями, уведомлены о завершении аварийных работ для оперативного восстановления внутреннего теплоснабжения домов.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербург"