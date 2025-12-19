На Малой Охте завершили масштабную реконструкцию теплосетей

Дополнительно введена автоматизированная система дистанционного мониторинга, позволяющая своевременно отслеживать целостность тепловой изоляции и предупреждать возможные неисправности сети.

В Петербурге завершилась модернизация тепловых сетей на участке, охватывающем территорию между проспектами Шаумяна и Заневского, улицами Гранитной и Казанской, а также вдоль реки Оккервиль. Вместо устаревших коммуникаций проложены современные трубы с инновационной пенополиуретановой теплоизоляцией, рассчитанной на эксплуатацию сроком до 30 лет. Об это сообщает пресс-служба Смольного.

Благодаря проведенной реконструкции значительно повысилось качество теплообеспечения 50 социально значимых объектов Малой Охты, среди которых жилые многоквартирные дома (24 здания), образовательные учреждения (8 школ и детсадов, несколько профессиональных колледжей) и медицинские заведения (6 больниц и поликлиник). Таким образом, надежное отопление и горячее водоснабжение получили более 12 тыс. горожан.

Фото: Правительство Петербурга