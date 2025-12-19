"ТЭК СПб" инвестировал более 1,7 млрд рублей в модернизацию оборудования

Планируя перспективы на следующий год, руководство ТЭК озвучило намерение увеличить финансирование программы реновации оборудования до 2,2 млрд рублей.

ГУУП "ТЭК" планирует дополнительно выделить 2,2 млрд рублей на реализацию адресной программы модернизации. Часть средств пойдет на замену еще 14 устаревших котлов, сообщает пресс-служба компании.

Инвестиции в модернизацию энергетического оборудования в минувшем году составили более 1,7 млрд рублей, включая замену 18 паровых и водогрейных котлов на важнейших объектах теплоснабжения. Благодаря внедрению современного оборудования 15 котельных обеспечиваются оборудованием с расчетным сроком эксплуатации 20 лет. Сегодня качественное отопление доступно жителям более 4300 зданий, обеспечив комфорт проживания почти 1,3 млн горожан.

Планируя перспективы на следующий год, руководство ТЭК озвучило намерение увеличить финансирование программы реновации оборудования до 2,2 млрд рублей, запланировав заменить еще 14 устаревших котлов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге за год предотвратили 385 утечек в теплосетях с помощью роботов.

Фото: Telegram / ТЭК и "Теплосеть"