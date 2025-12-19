В Петербурге за год предотвратили 385 утечек в теплосетях с помощью роботов

Умные системы диагностики и акустического мониторинга позволяют выявлять повреждения на ранней стадии.

Благодаря внедрению современных технологий диагностики в Санкт-Петербурге в 2025 году удалось предотвратить 385 потенциальных утечек в системе теплоснабжения. Об этом сообщили в Смольном.

В течение года роботизированные диагностические комплексы провели обследование 19 километров подземных трубопроводов. Умные приборы анализировали остаточную толщину металла и выявляли очаги коррозии для проведения своевременного превентивного ремонта.

Параллельно круглосуточный мониторинг состояния сетей обеспечивали акустические датчики. Всего в арсенале АО "ТЭК СПб" 2334 таких датчика, установленных на 616 километрах теплотрасс. Они фиксируют малейшие изменения шума потока теплоносителя, что позволяет обнаружить утечку на самой ранней стадии, ещё до выхода воды на поверхность. Эта технология позволяет минимизировать потери теплоносителя, значительно сократить затраты на аварийный и текущий ремонт, а также снизить риски для жителей, связанные с перебоями в отоплении и возможными авариями на теплосетях.

Фото: ВКонтакте / Комитет по энергетике и инженерному обеспечению