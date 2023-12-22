После смертельного ДТП в Волосовском районе Ленобласти возбудили уголовное дело

В результате аварии от полученных телесных повреждений скончалась 39-летняя пассажирка Volkswagen Polo.

Вечером 19 апреля на 94-м километре автодороги "Нарва" на территории Волосовского района произошло смертельное ДТП. По данному факту возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Водитель в возрасте 36-лет, управляя автомобилем Volkswagen Polo, ехал из Петербурга в сторону Кингисеппа. Он не справился с управлением и оказался на встречной полосе движения, где столкнулся с машиной Honda 40-летнего мужчины.

В результате аварии от полученных телесных повреждений скончалась 39-летняя пассажирка Volkswagen Polo. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование продолжается.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти