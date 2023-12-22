После смертельного ДТП в Бокситогорском районе Ленобласти врачи СПбГПМУ спасают ребенка

Диагностированы закрытый перелом костей таза, ушибы, гематомы мягких тканей головы, правого бедра, кистей и травматический шок.

Пятилетнего мальчика, выжившего в тяжелом ДТП в Бокситогорском районе Ленобласти и потерявшего родителей, доставили в реанимацию клиники Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ). Об этом рассказали в пресс-службе вуза, ссылаясь на главного врача клиники Виталия Резника.

Срочная эвакуация ребенка из Бокситогорской межрайонной больницы произошла по указанию ректора Педиатрического университета Дмитрия Иванова. Сейчас пострадавшим занимается бригада реаниматологов, хирургов, невропатологов, педиатров и других специалистов.

Мальчик поступил в отделение реанимации интенсивной терапии клиники вуза 20 апреля в 18:00. По его прибытии выполнили необходимые исследования. Диагностированы закрытый перелом костей таза, ушибы, гематомы мягких тканей головы, правого бедра, кистей и травматический шок.

Установлено, что ребенок во время аварии сидел в кресле и был пристегнут ремнем безопасности. Предварительно, именно это спасло его от гибели. Состояние мальчика тяжелое, он в сознании.

Напомним, днем 19 апреля на 390-м километре автодороги А-114 "Вологда — Новая Ладога" водитель автомобиля "ВАЗ-2108" в возрасте 24 лет не справился с управлением и столкнулся с едущей во встречном направлении "Газелью". За ее рулем находился 53-летний мужчина.

В результате аварии управлявший "легковушкой" и его 31-летняя пассажирка скончались на месте происшествия.

Фото: пресс-служба СПбГПМУ