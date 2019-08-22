В Педиатрическом университете помогли девочке с травмой глаза, полученной во время игры

Приятель девочки бросил палку, которая попала ей в лицо.

В офтальмологическое отделение клиники Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) поступила 11-летняя школьница из Лужского района. Как сообщили в пресс-службе вуза, ребенок получил травму во время игры – приятель бросил палку, которая попала ей в лицо.

Первичную помощь девочке оказали в Лужской межрайонной больнице, где диагностировали открытую рану верхнего века и окологлазничной области. Из-за отсутствия специализированного детского офтальмологического отделения на месте пациентку перевели в федеральную клинику.

Заведующая отделением Наталья Садовникова рассказала, что врачи обработали рану и наложили два шва. При детальном обследовании повреждений глазного яблока выявлено не было – травма затронула только мягкие ткани орбиты.

По словам врача, ребенку проводят противовоспалительную и антибактериальную терапию с использованием специальных капель для предотвращения инфекции. Госпитализация продлится около пяти дней. Благодаря своевременной помощи и аккуратному сопоставлению краев раны, при правильном заживлении грубых рубцов на веке остаться не должно.

На данный момент угрозы для зрения нет. Специалисты напоминают родителям, что при любых травмах глаза или век необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, так как самолечение может привести к серьезным осложнениям.

Ранее мы сообщили о том, что в Педиатрическом университете прооперировали двух подростков, получивших травмы во время купания в Ленобласти.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета