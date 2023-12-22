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Список зон с запретом для арендных электросамокатов расширят в Петербурге
Сегодня, 16:40
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Список зон с запретом для арендных электросамокатов расширят в Петербурге

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В частности, планируется запретить въезд на территорию Петропавловской крепости и в Парк 300-летия Санкт-Петербурга на электросамокатах.

Власти Петербурга планируют расширить список ограничений и запретов для арендных электросамокатов. Об этом заявил заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

В частности, планируется запретить въезд на территорию Петропавловской крепости и в Парк 300-летия Санкт-Петербурга на электросамокатах. Также будет увеличено количество так называемых "медленных зон", где скорость движения электросамокатов будет ограничена до 10-15 км/ч. Однако эти ограничения не будут распространяться на личные самокаты.

Стоит отметить, что в настоящее время в Петербурге уже существует 16 зон, где запрещено движение электросамокатов. К ним относятся Дворцовая площадь, Невский проспект, Сенатская и Исаакиевская площади, Летний сад, Центральный парк культуры и отдыха.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге прокатные электросамокаты хотят оснастить номерами.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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