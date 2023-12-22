В Петербурге прокатные электросамокаты хотят оснастить номерами

На улицах города разместят 48 тыс. электросамокатов.

В Петербурге 18 марта стартовал сезон кикшеринга. В связи с этим спикер городского Законодательного Собрания (ЗакСа) Александр Бельский в своем tg-канале заявил, что "пускать ситуацию с электросамокатами в 2024 году на самотек не будут".

Председатель ЗакСа напомнил, что на улицах Петербурга разместят 48 тыс. электросамокатов, и это больше, чем в 2023 году. Кроме того, он отметил, что федеральный центр и представители бизнеса работают над повышением безопасности.

Призываю самокатчиков соблюдать ПДД и быть предельно внимательными. Для сообщений о нарушениях, включая парковку в неположенных местах, работает "горячая линия" по телефону: +7 (812) 240-92-72. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

Помимо этого, Александр Бельский сообщил, что одной из идей по усилению контроля за кикшерингом является установка на электросамокаты номерных знаков. Такую систему уже тестируют в Москве.

Если будет эффект, думаю, и Петербург в стороне не останется. К слову, видел, что один из операторов в городе уже оснащает самокаты номерами. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

Ранее на Piter.TV: глава МВД по Петербургу и Ленобласти выступил за запрет электросамокатов в центре города.

Фото: Piter.TV