Глава МВД по Петербургу и Ленобласти выступил за запрет электросамокатов в центре города

По мнению Романа Плугина, разрешённый скоростной режим для электросамокатов, являющихся средствами малой мобильности, следует дополнительно ограничить

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин выразил своё мнение о том, что предпринятые меры для ограничения передвижения прокатных электросамокатов по городу недостаточны. Такое заявление Плугин сделал во время ответов на вопросы депутатов в ЗакСе.

Руководитель полагает, что в дальнейшем город может столкнуться с возникновением угрозы для безопасности пешеходов и проблемами, которые вызовут общественное недовольство.

По мнению главы МВД, разрешённый скоростной режим для электросамокатов, являющихся средствами малой мобильности, следует дополнительно ограничить, а также запретить передвижение на них по центральной части Петербурга. При этом Плугин уточнил, что с его мнением могут поспорить любители такого средства передвижения, поэтому вопрос требует более детального рассмотрения.

Ранее мы сообщили о том, что число преступлений, совершённых мигрантами в Петербурге, сократись на 15,5%.

Фото: Piter.TV