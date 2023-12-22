Число преступлений, совершённых мигрантами в Петербурге, сократись на 15,5%

За последний период было выдворено почти пять тыс. мигрантов, а въезд запрещён более чем для 11 тыс. иностранцев.

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин сообщил о более чем 76 тыс. административных правонарушений, связанных с нахождением, проживанием и занятостью иностранных граждан на территории города на Неве, в ходе своего доклада перед законодательным собранием города. Он также отметил, что активно применяются меры выдворения нарушителей за пределы страны с одновременным запретом на въезд.

За последний период было выдворено почти пять тыс. мигрантов, а въезд запрещён более чем для 11 тыс. иностранцев. В настоящее время ведётся работа по привлечению к ответственности лиц, оказывающих незаконные услуги по легализации иностранцев на территории России.

Плугин уточнил, что полиция в 2023 году выявила на 75% больше преступлений, связанных с фиктивной миграцией иностранцев (примерно 3800 случаев), а количество фактов организации незаконной миграции увеличилось в 6 раз. Он также отметил, что в прошлом году в Петербурге количество преступлений, совершаемых мигрантами, сократилось на 15,5%. Иностранцы составляют менее 10% общего объёма преступности.

Ранее мы сообщили о том, что полиция Петербурга запускает практику еженедельных рейдов на дорогах и в общепите.

Фото: Piter.TV