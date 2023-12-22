Вышел трейлер хоррора "Экзорцизм" с Расселом Кроу

Релиз ленты намечен на 7 июня.

Кинокомпания Vertical представила в социальных сетях трейлер хоррора "Экзорцизм" (The Exorcism), в котором главную роль исполнил Рассел Кроу ("Гладиатор"). Сюжетт истории повествует об актёре, который играет священника в фильме ужасов про изгнание дьявола. Постепенно мужчина и сам сталкивается на съёмках с проявлением реальной демонической силы. Помочь своему отцу спастись пытается его дочь. В ленте также заявлены Сэм Уортингтон ("Аватар"), Саманта Мэтис ("Доктор Хаус" (House, M.D.)), Адам Голдберг ("Фарго" (Fargo)), Райан Симпкинс ("Одинокий мужчина") и другие. Режиссером картины выступил Джошуа Джон Миллер, который является сыном Джейсона Миллера, актёра из "Изгоняющего дьявола" 1973 года выпуска. Официальная мировая премьера "Экзорцизма" запланирована на 7 июня. Дата выхода в российских кинотеатрах пока что неизвестна.

Состоялся анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 с украинской озвучкой и русскими субтитрами.

Фото и видео: YouTube / Vertical