Юлиан Репке рассказал об эффективной защите танков в зоне СВО.

Российские военнослужащие создали необычное, но очень эффективное приспособление для защиты собственных танков от беспилотников противника в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для местного издания Bild. Иностранный специалист отметил, что подобную необычную броню дополняют собой системы радиоэлектронной борьбы, установленные прямо на конструкцию танков. Аналитик добавил, что РЭБ не подпускают БПЛА противника близко к танку, а их эффективность подтверждают представители армии киевского режима.

Эти машины, над которыми сначала смеялись, оказалась танками Т-72. <…> Снаружи у них огромная броня, настолько сильная, что украинские FPV-дроны не имеют ни малейшего шанса пробиться сквозь нее. Юлиан Репке, эксперт

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Фото и видео: YouTube / BILD