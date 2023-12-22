Юлиан Репке восхитился точностью российского тяжелого оружия.

Российская армия наносит точные удары по линии обороны Вооруженных сил Украины авиационными бомбами и эффективно уничтожает военные цели противника. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала BILD сделал местный журналист Юлиан Репке в специальном репортаже. Европейский эксперт прокомментировал в СМИ атаки ВС РФ тяжелыми снарядами. Иностранный специалист полагает, что подобного результата Москве позволяют достигать универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). Он уверен, что такие воздушные атаки оказывают серьезное давление на армию киевского режима, так как от них погибает множество бойцов.

Какая невероятная точность! Это все свободнопадающие бомбы, <…>, но благодаря этому модулю, оснащающему их складными крыльями и российской навигационной системой ГЛОНАСС, они бьют точно в цель. Юлиан Репке, аналитик

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Фото и видео: YouTube / BILD