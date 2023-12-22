В Петербурге почтили память жертв радиационных аварий

38 лет назад произошла одна из самых масштабных трагедий XX века — авария на Чернобыльской АЭС.

Губернатор Петербурга почтил память жертв радиационных аварий и катастроф, возложив цветы к одноименному памятнику в парке имени академика Сахарова. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Руководитель отметил, что 38 лет назад произошла одна из самых масштабных трагедий XX века — авария на Чернобыльской АЭС. Ее последствия ощутили на себе миллионы людей по всему миру. Ленинградцы были одними из первых, кто принимал участие в устранении последствий катастрофы.

В Петербурге проживает 4783 человека, пострадавших от радиационного воздействия после чернобыльской катастрофы. Из них 1312 являются инвалидами, 1841 участвовали в ликвидации последствий аварии в период с 1986 по 1990 год. По просьбе чернобыльцев было принято решение о продлении аллеи памяти героев в парке имени академика Сахарова.

Ранее мы сообщили о том, что до 28 мая петербуржцы могут посетить тематическую выставку "Час мужества. Великой Победе посвящается".

Фото: Правительство Петербурга