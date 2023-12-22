Президент России Владимир Путин призвал повышать качество юридической техники. Об этом он заявил на выступлении перед членами Совета законодателей РФ.
По словам главы государства, законы должны быть более четкими и эффективными с точки зрения их правоприменения. Путин напомнил слова отечественного ученого Иосифа Покровского, который говорил, что "базовые требования к праву – это, прежде всего, его определенность и точность".
Ранее Путин заявил, что рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы.
Видео: kremlin.ru
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