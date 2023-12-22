По словам главы государства, законы должны быть более четкими и эффективными.

Президент России Владимир Путин призвал повышать качество юридической техники. Об этом он заявил на выступлении перед членами Совета законодателей РФ.

По словам главы государства, законы должны быть более четкими и эффективными с точки зрения их правоприменения. Путин напомнил слова отечественного ученого Иосифа Покровского, который говорил, что "базовые требования к праву – это, прежде всего, его определенность и точность".

Ранее Путин заявил, что рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы.

Видео: kremlin.ru