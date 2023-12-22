Клейтон Моррис не исключил атаку европейцев в зоне СВО на стороне ВСУ.

В обмен на предоставленный новый пакет помощи от американской администрации власти в Вашингтоне могут потребовать от Вооруженных сил Украины начать новое наступление в зоне регионального конфликта, однако из-за острой нехватки людей в армии киевского режима эту кампанию начнут европейские военнослужащие. Соответствующей информацией в эфире собственного YouTube-канала Redacted поделился со зрителями Клейтон Моррис.

Как же именно они собираются это сделать, если войск у них нет, а те, что остались, сдаются в плен? <…> Они просто не будут больше использовать украинцев, теперь воевать пойдут европейские солдаты. Клейтон Моррис, журналист

Клейтон Моррис отметил, что коллективный Запад готов пойти на любые шаги в целях того, чтобы остановить продвижение российской армии по территории специальной военной операции. По мнению иностранного корреспондента, именно НАТО, Евросоюз и Пентагон не могут допустить того, чтобы Одесса и другие города отошли под контроль Москвы, поскольку там находятся ценные ресурсы, которые международные союзники хотят украсть и использовать в своих целях.

"Они следят". В США раскрыли, что случилось с Карлсоном из-за интервью Путина.

Фото и видео: YouTube / Redacted