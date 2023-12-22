Клейтон Моррис оценил работу АНБ по преследованию журналиста.

Американское агентство по национальной безопасности установило слежку за журналистом Такером Карлсоном, когда узнало в прошлом году о том, что бывший ведущий телеканала FOX News хочет взять интервью у российского президента Владимира Путина. Соответствующей информацией в эфире собственного YouTube-канала Redactedподелился со зрителями Клейтон Моррис.

Администрация Байдена и разведывательное сообщество не хотели, чтобы он делал такие интервью. Они шпионили за ним, а затем спровоцировали утечку его электронных сообщений. Клейтон Моррис, журналист

Напомним, что Такер Карлсон в социальных сетях опубликовал видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя. В ролике иностранец заметил, что скоро возьмет интервью у главы государства. Это интервью выйдет в свет в два часа утра 9 февраля по московскому времени.

В США сделали шокирующее признание о Путине.

Фото и видео: YouTube / Redacted