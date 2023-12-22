Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 апреля сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Мотострелки при поддержке артиллерии и авиации нанесли огневое поражение живой силе и технике формированиям 3 штурмовой и 77 аэромобильной бригадам Вооруженным силам Украины, размещенным в районах населенных пунктов Боровая и Терны. Офицер отметил, что артиллерия нанесла поражение 72 объектам армии киевского режима.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", буксируемые гаубицы Д-30 и Д-20, шесть миномётных расчетов. Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

Средствами противовоздушной обороны группировки уничтожены четыре дрона самолетного типа, а также три беспилотника коптерного типа "Баба Яга". Противник лишился до 20 человек живой силы, трех артиллерийских орудия, шести минометных расчетовстанции РЭБ и двух пикапов.

Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России